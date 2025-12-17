أحمد جعفر يتحدث عن بدايته في كرة القدم.. وكواليس انتقاله لنادي الزمالك

اتحاد الكرة في بيان رسمي: عام 2026 هو البداية الحقيقية لتطوير الكرة المصرية

كشف أحمد جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس بدايته في كرة القدم، وتفاصيل انتقاله إلى صفوف الفارس الأبيض.

وقال جعفر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بدأت في كرة القدم من صفوف قطاع الناشئين بنادي سرس الليان، بعدما طلب الكابتن أسامة عبد الباري مدرب فريق الناشئين بالنادي، ضمي بعد مشاهدتي أمارس اللعبة في الشارع رفقة أصدقائي وكان عمري 13 عاما فقط".

وأضاف: "لعبت في صفوف قطاع الناشئين بسرس الليان لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، قبل أن أتوقف عن ممارسة كرة القدم، ثم العودة مرة آخرى بعمر 17 عاما ولكن هذه المرة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

وتابع: "بعد فترة مميزة قضيتها مع نادي سرس الليان، انتقلت إلى فريق المصرية للاتصالات في الدوري الممتاز في يناير 2008، الذي استمريت في صفوفه لمدة موسم واحد قبل الانضمام إلى نادي الزمالك".

وواصل: "انتقلت لنادي الزمالك بعد التألق رفقة المصرية للاتصالات، حيث كنت من هدافي الدوري المصري، كنت متساوي مع الثنائي بابا أركو وفلافيو في قائمة هدافي الدوري المصري، الأبيض تفاوض معي بعد 6 شهور فقط مع المصرية للاتصالات، قبل أن انتقل في 2009 للفريق".

وأكمل: "عند علمي برغبة الزمالك في ضمي، لم أفكر في الأمر وكنت في غاية السعادة، وذهبت إلى النادي لتوقيع العقود في حضور الكابتن حازم إمام ودكتور محمود سعد، وتركت لهم الأمر لإنهائه مع نادي المصرية للاتصالات".

واختتم جعفر تصريحاته: "الانتقال إلى نادي الزمالك كان انتقالا تاريخيا بالنسبة لي، فهو صاحب الفضل الأول والأخير فيما وصلت إليه بكرة القدم، وشرف لي ارتداء القميص الأبيض وهو بالنسبة لي حياة وليس نادي كرة فقط".

وكان أحمد جعفر انضم إلى نادي الزمالك في عام 2009، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق بشكل نهائي في عام 2017.

وقدم جعفر مستويات كبيرة رفقة الفارس الأبيض، حيث شارك في 140 مباراة بمختلف البطولات رفقة الفريق، سجل خلالهم 42 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

