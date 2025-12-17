عزيز بودربالة يكشف لمصراوي تأثير غياب أشرف حكيمي عن منتخب المغرب

"أشعر بفخر من الشعب".. عمر مرموش يتحدث عن وجوده مع صلاح في الدوري الإنجليزي

تحدث عزيز بودربالة نجم المنتخب المغربي والوداد الأسبق، عن احتمالية غياب أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمتوج بأفضل لاعب بالقارة السمراء، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، في ظل تواجد في قائمة أسود الأطلس لبطولة أمم أفريقيا 2025.

وقال بودربالة في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"جميعنا نعلم أن أشرف حكيمي ليس مجرد ظهير أيمن، بل هو مصدر أساسي للسرعة والعمق، غيابه سيفقد المغرب بلا شك قوة الاختراق من الجهة اليمنى".

وأضاف نجم المغرب الأسبق:" المدرب وليد الركراكي يملك حلولًا، كما أن المنظومة الجماعية للمنتخب المغربي أصبحت اليوم أكثر تنظيماً من السابق".

وأتم حديثه قائلاً:"ومع ذلك، فإن غياب حكيمي سيعد خسارة حقيقية".

وفي سياق متصل، يقع المنتخب المغربي المستضيف لـ النسخة الحالية لكأس الأمم الأفريقية 2025، في المجموعة الأولى بجانب كلاً من مالي، زامبيا، جزر القمر.