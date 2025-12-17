أمريكا تقاضي جزر فيرجن وتتهم مسؤولين بانتهاك التعديل الثاني للدستور

(أ ب)

اندلع خلاف قضائي جديد حول التعديل الثاني للدستور الأمريكي بين الحكومة الفيدرالية وجزر فيرجن الأمريكية.

ويأتي ذلك بعدما رفعت الحكومة الأمريكية دعوى ضد الجزر ومفوض الشرطة ماريو بروكس أمس الثلاثاء، متهمة إياهم بعرقلة ومنع المواطنين الأمريكيين بشكل منهجي من حق امتلاك وحمل السلاح.

وتشترط قوانين جزر فيرجن أن يثبت المتقدم للحصول على ترخيص السلاح وجود "سبب وجيه للخوف من الموت أو إصابة جسيمة لشخصه أو ممتلكاته"، وأن يقدم "شخصين موثوقين" يشهدان على حاجته للسلاح، إضافة إلى شرط "حسن السيرة والسلوك". ويُمنح الترخيص لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ويقتصر على سلاح واحد.

وتؤكد الدعوى أن معيار "حسن السيرة" لم يُحدد بشكل واضح، وأن السلطات "ترفض بانتظام" إصدار التراخيص لمن يعتبرهم مفوض الشرطة "أشخاصاً غير مناسبين" بموجب القانون المحلي.