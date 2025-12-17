طالب الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأربعاء، الجماهير المصرية بالالتفاف حول المنتخب الوطني قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية المرتقبة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في النسخة الـ35 من أمم إفريقيا التي تنطلق في المغرب خلال الفترة من 18 ديسمبر الجاري وحتى 21 من شهر يناير المقبل.

بيان اتحاد الكرة المصرية عن منتخب مصر

"يتقدم الاتحاد بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية، على دعمها ومساندتها المستمرة للمنتخب الوطني، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل عنصرا أساسيا في مسيرة الفريق، مع التطلع إلى استمراره خلال الفترة المقبلة، لما له من تأثير إيجابي على أداء اللاعبين والجهاز الفني".

كما يشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن عام 2026، يمثل بداية حقيقية لمرحلة تطوير شاملة لكرة القدم المصرية، من خلال المشروع القومي لكرة القدم «رؤية 2038»، والذي يتضمن تطوير المنتخبات الوطنية، والمسابقات المحلية، ومسابقات الناشئين، واكتشاف المواهب، عبر مركز المنتخبات الوطنية الرئيسي، ومراكز المنتخبات الفرعية الموزعة على قطاعات الجمهورية السبعة، والوحدات التابعة لكل مركز فرعي، بما يضمن امتداد المشروع إلى كل قرية ونجع ومنطقة شعبية في مصر، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، ليستفيد منه جميع أبناء الشعب المصري دون تفرقة.

أضاف البيان: نستعين بالله عز وجل، ثم بقدرات الدولة المصرية، والتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة وكل مؤسسات الدولة، من خلال استراتيجية واضحة تستهدف الارتقاء باللعبة، وتحقيق تطلعات الجماهير، وبداية مرحلة لا صوت فيها يعلو على صوت المنتخبات الوطنية، التى تمثل مصر.

ويجدد الاتحاد المصري لكرة القدم، التزامه الكامل بالعمل من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم المصرية، معتمدا على دعم الجماهير وثقتهم، ومؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.

