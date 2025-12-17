ندوة عن "الأساليب الحديثة في بناء فريق العمل" بجامعة العاصمة

كتب – عمر صبري:

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة العاصمة (حلوان سابقا)، ندوة تدريبية بعنوان «الأساليب الحديثة في بناء فريق العمل»، وذلك دعمًا لثقافة العمل الجماعي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل قطاعات الجامعة المختلفة.

أُقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، الذي أكد أن بناء فرق عمل فعّالة يُعد أحد المحاور الأساسية لتطوير الأداء الإداري وتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، مشددًا على أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يمثل ركيزة رئيسية في مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها الجامعة.

وحاضرت في الندوة الدكتورة مي إبراهيم محمود التلاوي، خبير التدريب بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واستشاري موارد بشرية، حيث استعرضت خلال محاضرتها أحدث الأساليب العلمية لبناء فرق العمل الناجحة، وأهمية تنمية مهارات التواصل الفعّال، وتعزيز روح التعاون، وتكامل الأدوار داخل الفريق الواحد، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة معدلات الإنجاز.

وتناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة، من بينها أسس العمل الجماعي، وخصائص فرق العمل المتميزة، ودور القيادة في تحفيز العاملين، إلى جانب عرض نماذج تطبيقية وأساليب عملية للتعامل مع التحديات التي تواجه فرق العمل داخل المؤسسات.

وشهدت الندوة حضورًا وتفاعلًا إيجابيًا من العاملين بمختلف الإدارات، الذين أعربوا عن تقديرهم للمحتوى التدريبي، مؤكدين أهمية هذه البرامج في تطوير مهاراتهم المهنية ودعم قدرتهم على العمل بروح الفريق.

وقد أُقيمت الدورة التدريبية تحت إشراف عام من اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، ومتابعة الأستاذ عبد الله الرصاص، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذة رانيا عبد الوهاب، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، والأستاذ مدحت جابر، مسؤول التدريب، والأستاذة مي ممدوح، والأستاذ عمرو الجندي.