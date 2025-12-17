مي عز الدين تكشف سبب رفضها إقامة حفل زفاف والاكتفاء بعقد القران

كشفت الفنانة مي عز الدين عن سبب رفضها إقامة حفل زفاف بعد عقد قرانها على أحمد تيمور

وقالت مي في برنامج "ET بالعربي" على هامش مشاركتهم في حفل منصة شاهد واتصالات: "معملناش فرح عشان لسة والدتي متوفية"، مؤكدة أنها لا تنوي إقامة فرح الفترة القامة: " لا مش هعمل فرح وهو حلو اوي كدا".

وعن قيام بعض صناع المحتوى بتصميم صورًا لها وزوجها في حفل زفاف وشهر عسل بواسطة الـ AI، ردت: "كانت حلوة وعجبوني أوي".

تأجيل مسلسل مي عز الدين الجديد "قبل وبعد"

وأعلنت مي عز الدين تأجيل مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2026.

مسلسل "قبل وبعد" تجسد مي عز الدين من خلاله شخصية طبيبة، ويضم العمل نخبة من النجوم منهم ريم البارودي، عماد زيادة، كريم فهمي، هاني عادل، سوسن بدر، ليلى عز العرب، وجودي مسعود.

