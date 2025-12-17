كشفت المحامية نهى الجندي، دفاع طفلة بلبيس المعتدى عليها جنسيًا في أرض زراعية على يد شاب في العقد الثاني من عمره عن تفاصيل الواقعة.

وقالت الجندي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المجني عليها تبلغ 14 عامًا من عمرها يتيمة الأب، وأثناء ذهابها لشراء مستلزمات لوالدتها استدراجها المتهم إلى أرض زراعية بعيدًا عن أعين المارة وأقام معها علاقة بالقوة.

وتابعت أن الضحية حاولت الصراخ والاستغاثة بالأهالي، لكن المتهم تعدى عليها بالضرب خشية من افتضاح أمره حتى فقدت الوعي.

وأشارت الجندي، أن الاعتداء أسفر عن إصابة المجني عليها بكدمات في الوجه، ونفت المحامية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة المتهم بفقأ عين الضحية حتى لا تتعرف عليه.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بلبيس برئاسة المقدم محمود مرتاح، بلاغًا من سيدة تفيد بتعرض ابنتها -14 عامًا- للاغتصاب على يد شاب في أرض زراعية بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد قنديل لصحة الواقعة، وأمكن تحديد هوية المتهم بارتكاب الجريمة.

وتمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد المسلمي والنقيب يوسف زردك، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

