شيكو بانزا أحدثهم.. من هم المتسببون في قضايا الزمالك السبعة؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:39 م 17/12/2025 تعديل في 18/12/2025
توالت خلال الفترة الماضية قضايا إيقاف القيد ضد نادي الزمالك، والتي وصل عددها إلى سبع قضايا، بسبب المستحقات المالية المتأخرة لمدربيه ولاعبيه السابقين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعلن، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة إيقاف القيد لثلاث فترات، وذلك للمرة السابعة ضد نادي الزمالك، بسبب قضية لاعبه الأنجولي شيكو بانزا.

ويستعرض موقع مصراوي، في السطور التالية، المتسببين في قضايا إيقاف القيد ضد نادي الزمالك، كالتالي:

جوزيه جوميز : مدرب الزمالك السابق

ڤيسينتي جوميز مدرب حراس الزمالك السابق

أندريه ستيفان بيكي مدرب مساعد للبرتغالي جوزيه جوميز

جواو ميجيل مدرب أحمال الزمالك السابق في جهاز جوميز

كريستيان جروس: المدير الفني السابق للزمالك

فرجانى ساسى: لاعب الزمالك السابق

نادي إستريلا أمادورا البرتغالي بسبب مستحقات شيكو بانزا لاعب للزمالك الحالي.

الزمالك قضايا الزمالك إيقاف قيد الزمالك أخبار الزمالك

