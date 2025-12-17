حماس تنشر صور أبرز قياداتها الذين استشهدوا في معركة طوفان الأقصى

نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صورًا لأبرز قيادات الحركة الذين استشهدوا خلال معركة "طوفان الأقصى"، في إطار توثيقها لمسيرة قادتها الذين وصفتهم بأنهم نالوا شرف الشهادة.

وقالت حماس في بيان اليوم الأربعاء:"إن أبرز قيادات حماس الذين نالوا شرف الشهادة في معركة طوفان الأقصى المباركة، يتصدرهم قائد الحركة شهيد الأمّة القائد الكبير إسماعيل هنية".

وفي سياق منفصل، أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن توقيع بلدية الاحتلال في القدس ووزارة الحرب الإسرائيلية على اتفاق تعاون استراتيجي لنقل وحدات عسكرية وأمنية إلى مجمع عمراني ضخم على المدخل الغربي لمدينة القدس، يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة عسكرة المدينة المحتلة، وخطوة جديدة لتكريسها بالقوة كعاصمة مزعومة للاحتلال.

وقال قيادي حماس، أن هذا الاتفاق يشمل نقل الكُليات العسكرية ومديريات البحث وتطوير الأسلحة والبنى التكنولوجية وإقامة متحف عسكري وتوسيع مكاتب التجنيد؛ إضافة إلى مشاريع إسكانية للجنود والضباط، في دلالة خطيرة على تحويل القدس إلى مركز عسكري وأمني متقدم، وتعميق الطابع الاحتلالي للمدينة، وفرض وقائع جديدة تستهدف هويتها العربية والإسلامية.

وحذر مرداوي، من أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من مخطط شامل لتهويد القدس، وتغيير معالمها الديموغرافية، وتشديد الخناق على أهلها الفلسطينيين، عبر مزيد من المصادرة والعزل والتهجير، وربط مستقبل المدينة بالمؤسسة العسكرية للاحتلال، بما يهدد بمزيد من التصعيد والمواجهة، فشعبنا لن يقبل تهويد القدس فهي جوهر الصراع الذي لن ينتهي إلا بزوال الاحتلال.

ودعا القيادي في الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه المخططات الاستعمارية، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه المتواصلة.