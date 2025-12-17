بدء عمليات رفع أنقاض المنزل المنهار بالمنيا للبحث عن ضحايا (فيديو وصور)

جنوب سيناء تُغلق لجان انتخابات النواب دون مخالفات في اليوم الأول (فيديو

المنيا - جمال محمد:

بدأت فرق الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، رفع سقف المنزل المنهار في حي غرب مدينة المنيا، ضمن جهود البحث عن ضحايا محتملين بعد انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق.

وتلقت مديرية أمن المنيا بلاغًا بسقوط المنزل المأهول بالسكان في منطقة طه السبع، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ إلى المكان، وفصلت كافة المرافق عن العقار لضمان سلامة المواطنين، كما فرضت كردونًا أمنيًا حول الموقع.

وتم انتشال أربعة مصابين، بينهم ثلاثة نُقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين تواصل الفرق رفع الأنقاض وسقف المنزل المنهار للبحث عن أي ضحايا آخرين.

وتوجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ لم ترصد أي وفيات حتى الآن، وموجّهًا بتقديم الدعم اللازم للمصابين والإزالة الفورية لمخلفات الانهيار لاستعادة حركة الشارع إلى طبيعتها.

كما أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أن الإجراءات القانونية والفنية حيال العقار تُنفذ بالتزامن مع أعمال رفع الأنقاض لضمان سلامة المواطنين ومنع أي مخاطر مستقبلية.