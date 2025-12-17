إعلان

بدء عمليات رفع أنقاض المنزل المنهار بالمنيا للبحث عن ضحايا (فيديو وصور)

كتب : جمال محمد

11:15 م 17/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المنزل المنهار بالمنيا
  • عرض 4 صورة
    رفع أنقاض المنزل
  • عرض 4 صورة
    المنزل المنهار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

بدأت فرق الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، رفع سقف المنزل المنهار في حي غرب مدينة المنيا، ضمن جهود البحث عن ضحايا محتملين بعد انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق.

وتلقت مديرية أمن المنيا بلاغًا بسقوط المنزل المأهول بالسكان في منطقة طه السبع، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ إلى المكان، وفصلت كافة المرافق عن العقار لضمان سلامة المواطنين، كما فرضت كردونًا أمنيًا حول الموقع.

وتم انتشال أربعة مصابين، بينهم ثلاثة نُقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين تواصل الفرق رفع الأنقاض وسقف المنزل المنهار للبحث عن أي ضحايا آخرين.

وتوجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ لم ترصد أي وفيات حتى الآن، وموجّهًا بتقديم الدعم اللازم للمصابين والإزالة الفورية لمخلفات الانهيار لاستعادة حركة الشارع إلى طبيعتها.

كما أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أن الإجراءات القانونية والفنية حيال العقار تُنفذ بالتزامن مع أعمال رفع الأنقاض لضمان سلامة المواطنين ومنع أي مخاطر مستقبلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحماية المدنية منزل المنيا المنهار منطقة طه السبع مديرية أمن المنيا محافظ المنيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان