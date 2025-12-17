"المهاجم القناص يقترب".. شبانة يكشف كواليس صفقات الأهلي الجديدة

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تحركات مكثفة داخل النادي الأهلي لحسم عدد من الصفقات القوية، في إطار خطة تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة.

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «cbc»، إن الأهلي بات قريبًا بنسبة 80% من التعاقد مع المهاجم الإيفواري إبراهيما دياباتي، لاعب نادي جايس السويدي، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأوضح أن النادي السويدي طلب 3 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب، بينما رفع الأهلي عرضه إلى 2.5 مليون دولار، مع استمرار التفاوض لحسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، أكد شبانة أن صفقة يوسف بلعمري قد حُسمت بالفعل، على أن يخضع اللاعب للكشف الطبي في المغرب قبل استكماله في القاهرة، موضحًا أن قيمة الصفقة بلغت 650 ألف دولار.

وأضاف أن الأهلي تقدم بعرض مالي كبير للتعاقد مع حامد حمدان، ونجح في الحصول على موافقة اللاعب للانضمام إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، كاشفًا أن نادي بتروجت سيعقد اجتماعًا حاسمًا مع اللاعب غدًا لتحديد موقفه النهائي.

وأشار شبانة إلى أن الصفقة قد تُحسم مقابل 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعارة أحمد رضا لمدة موسم ونصف ضمن بنود الاتفاق.

واختتم شبانة تصريحاته بالكشف عن دخول الأهلي في مفاوضات مع سيراميكا كليوباترا لضم أحمد هاني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ضمن صفقة تبادلية تشمل انتقال عمر كمال وأحمد بيكهام، إلى جانب لاعب ثالث لا تزال المفاوضات جارية بشأنه.

تحركات تؤكد نية الأهلي إحداث تغييرات قوية في قائمته، من أجل الحفاظ على تفوقه محليًا والمنافسة بقوة على البطولات القارية.