ضربة موجعة للنشامى.. يزن النعيمات يجري جراحة الرباط الصليبي

تلقى منتخب الأردن ونادي العربي القطري ضربة قوية، بعدما خضع يزن النعيمات، نجم النشامى، صباح اليوم الأربعاء، لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وكشف الاتحاد الأردني لكرة القدم، في بيان رسمي، أن النعيمات أجرى الجراحة في أحد مستشفيات الدوحة، مؤكدًا إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، إثر التحام قوي تعرض له خلال الدقائق الأولى من مباراة الأردن أمام المنتخب العراقي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وتسببت الإصابة في خروج مهاجم العربي القطري مبكرًا من اللقاء، ليتأكد لاحقًا غيابه عن الملاعب لفترة تمتد إلى عدة أشهر، ما يمثل خسارة فنية كبيرة لمنتخب الأردن في المرحلة المقبلة، وكذلك لفريقه على مستوى المنافسات المحلية والقارية.

ومن المقرر أن يبدأ النعيمات خلال الفترة المقبلة برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا مكثفًا، تمهيدًا لعودته التدريجية إلى الملاعب فور اكتمال تعافيه.

يُذكر أن اسم يزن النعيمات كان قد ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم الخط الهجومي، إلا أن الإصابة قد تلقي بظلالها على مستقبل الصفقة خلال الفترة القادمة.