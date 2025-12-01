أول رد من الأهلي بشأن عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم - خاص

"بدأ مشواره في ماليزيا".. من هو حمزة عبدالكريم المطلوب في برشلونة؟

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تقدم نادي برشلونة بعرض لضم لاعب الفريق الشاب حمزة عبد الكريم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تحرك النادي الإسباني لضم الموهبة المصرية، من أجل تدعيم فريق الشباب، وزاد الجدل بعد ما نشره الصحفي أشرف بن عياد من صحيفة موندو ديبورتيفو عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث كتب: "برشلونة يهتم رسميا بالموهبة المصرية حمزة عبد الكريم. النادي بالفعل تحرك في هذا الجانب".

الأهلي يرد على أنباء عرض برشلونة

وفي أول تعليق رسمي، قال وليد صلاح الدين في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" إن الأهلي لم يتلق أي عرض رسمي من برشلونة أو أي نادٍ آخر بخصوص اللاعب.

وأضاف مدير الكرة أنه في حال وصول عرض رسمي، سيتم دراسته وفق ما يحقق مصلحة النادي واللاعب على حد سواء.