لمواجهة مصر.. الكويت توفر طائرة عسكرية لنقل جماهيرها إلى الدوحة

يترقب الوطن العربي، للمواجهة المنتظرةبين منتخبي مصر والكويت في الجولة الأولي من بطولة كأس العرب، والتي تنطلق منافساتها اليوم الإثنين.

ويستهل منتخب مصر مشواره في النسخة الحادية عشرة من البطولة بمواجهة منتخب الكويت مساء الثلاثاء على ملعب لوسيل، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الأردن والإمارات.

وأفادت تقارير صحفية أن الجهات الكويتية قررت تخصيص طائرة عسكرية لنقل الجماهير إلى العاصمة القطرية، بهدف مساندة المنتخب الكويتي في مواجهته المرتقبة أمام منتخب مصر ضمن منافسات كأس العرب.

وذكرت صحيفة السياسة الكويتية أن وزارة الدفاع وافقت على طلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتوفير طائرة لنقل المشجعين لدعم المنتخب خلال مشاركته في البطولة.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة العسكرية ستكون مجانية ومتاحة بسعة تصل إلى 250 مقعدًا، في إطار دعم الجماهير للمنتخب في مهمته العربية.