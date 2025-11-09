مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

1 1
22:00

برشلونة

مروان عطية يتحدث عن الفوز بالسوبر وجائزة الأفضل في البطولة

كتب : محمد القرش

09:11 م 09/11/2025

مروان عطية أثناء سفر بعثة الأهلي

أعرب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج مع الفريق بلقب كأس السوبر المصري، عقب الفوز في نهائي البطولة على الزمالك بهدفين دون رد، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي قدموا مباراة مميزة للغاية واستحقوا التتويج باللقب عن جدارة.

وتعليقًا على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة أكد مروان أن جميع لاعبي الفريق يستحقون هذه الجائزة، لأنه لم يكن ليفوز بها لولا جهودهم وتألقهم في مباراتي نصف النهائي والنهائي، وأشار إلى أنه يهدي الجائزة لابنته الصغيرة.

وأوضح مروان الذي سجل الهدف الثاني أن لاعبي الأهلي لعبوا بثقة كبيرة للغاية وأظهروا شخصيتهم القوية المعتادة التي تظهر دائمًا في الأوقات الصعبة، وتكللت مجهوداتهم في النهاية بالفوز بلقب البطولة وإسعاد الجماهير.

وتوجه مروان عطية بالشكر لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق بقوة وظلت تشجع طوال الـ90 دقيقة، مؤكدًا أنهم يستحقون الفرحة والتتويج بالبطولة لأنهم الداعم الأول للفريق في كل البطولات.

مروان عطية أفضل لاعب في السوبر المصري السوبر المصري كأس السوبر المصري الاهلي الأهلي والزمالك الزمالك

