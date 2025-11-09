مروان عطية يتحدث عن الفوز بالسوبر وجائزة الأفضل في البطولة

أعرب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج مع الفريق بلقب كأس السوبر المصري، عقب الفوز في نهائي البطولة على الزمالك بهدفين دون رد، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي قدموا مباراة مميزة للغاية واستحقوا التتويج باللقب عن جدارة.

وتعليقًا على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة أكد مروان أن جميع لاعبي الفريق يستحقون هذه الجائزة، لأنه لم يكن ليفوز بها لولا جهودهم وتألقهم في مباراتي نصف النهائي والنهائي، وأشار إلى أنه يهدي الجائزة لابنته الصغيرة.

وأوضح مروان الذي سجل الهدف الثاني أن لاعبي الأهلي لعبوا بثقة كبيرة للغاية وأظهروا شخصيتهم القوية المعتادة التي تظهر دائمًا في الأوقات الصعبة، وتكللت مجهوداتهم في النهاية بالفوز بلقب البطولة وإسعاد الجماهير.

وتوجه مروان عطية بالشكر لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق بقوة وظلت تشجع طوال الـ90 دقيقة، مؤكدًا أنهم يستحقون الفرحة والتتويج بالبطولة لأنهم الداعم الأول للفريق في كل البطولات.

