أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد الهزيمة أمام الأهلي

علق أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على هزيمة فريقه أمام الأهلي اليوم، في بطولة السوبر المصري.

وتلقى نادي الزمالك الهزيمة، بنتيجة هدفين دون مقابل أمام نظيره الأهلي اليوم الأحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "الحمدلله على كل شئ، كنا نتمنى تحقيق المكسب وإسعاد الجمهور، لكننا دخلنا المباراة في وقت متأخر، وأبارك للنادي الأهلي على تحقيق الفوز".

وأضاف: "إصابة محمد إسماعيل كانت مشكلة بالنسبة لنا، خوان بيزيرا كان سيخوض شوط فقط ولكن لسوء الحظ استقبلنا هدف قبل نهاية الشوط الأول".

وتابع: "هدف الأهلي تحدثنا عنه كثيرا فهم فعلوها أكثر من مرة، لكن في النهاية الحمد لله وأكثر شئ أحزنني هو جمهور الزمالك، أعمل في النادي من خلال منظومة وأي أمور ممكن أطلبها من المدير الرياضي لن تكون على الملأ".

واختتم عبد الرؤوف تصريحاته: "عملنا في ظروف صعبة جدا، الإصابات صعبت الأمور، على قدر الإمكان حاولنا الحفاظ على روح المنافسة بين اللاعبين، إن شاء الله نكون أفضل الفترة المقبلة والسوبر ليس نهاية المشوار".

ويذكر أن هذا يعد اللقاء الثالث لأحمد عبد الرؤوف منذ توليه القيادة الفنية للفريق، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة اليوم.

