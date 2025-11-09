حذّر الإعلامي الساخر باسم يوسف، من صفحة عبر منصة فيسبوك تحمل اسم مدرب ليفربول السابق يورجن كلوب الذي كان سببًا في انضمام محمد صلاح لصفوف الريدز بالانتقالات الصيفية لموسم 2017/2018 قادمًا من روما.

تنشر صفحة تحمل اسم الألماني يورجن كلوب صورًا زاعمة تواجده بمصر في أكثر مناسبة وتواجده بالمتحف المصري الكبير والتقاطه صورًا تذكارية بخلاف أخرى مع مجدي يعقوب أيقونة جراحة القلب المصرية والعالمية.

وتلقى منشورات الصفحة رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حين يكتب القائمون على عليها في تعريفها:"مرحباً بكم في صفحة مشجعي يورجن كلوب".

ولم تنشر أي وسيلة إعلامية أوروبية صور كلوب بمصر خلال زيارته وكذلك حسابه بمنصة انستجرام، كما تبدو الصورة مصنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما دفع باسم يوسف لنشر تحذيراً عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد:"فيه واد مصري مدور الصفحة دي ذكاء صناعي ومسوح البلد كلها . الصفحة دي واضح جدًا أنها مش حقيقية و ناس عمالة تشير منها و أكيد بيها آلاف التعليقات على البوست الواحد .. خشوا الصفحة وحتعرفوا أن ده واد مصري أصيل بيلعب بمشاعر الناس".

ورغم تنويه القائمين على الصفحة إنها مجرد صفحة للمعجبين وليست صفحة سمية للمدرب الألماني إلا أن العديد من المتابعين يتعاملون معها وكأنها رسمية.

