الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

تغيير في طقم الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر

كتب : مصراوي

01:24 م 08/11/2025
أسفر الاجتماع الفني لنهائي كأس السوبر المصري الذي عُقد اليوم السبت عن تغييرًا في طقم الزمالك الذي سيخوض به مواجهة الأهلي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

الأهلي سيلتقي نظيره الزمالك عند 05:30 مساء يوم غد الأحد في نهائي كأس السوبر المصري بعدما تأهل الأول على حساب سيراميكا كليوباترا فيما تأهل لاعبو القلعة البيضاء على حساب بيراميدز.

وسيرتدي الزمالك خلال المباراة، بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، القميص الأبيض كما ظهر أمام بيراميدز فيما سيرتدي لاعبوه الشورت الأسود ـ عكس مباراة بيراميدز ـ والجوارب البيضاء، بينما سيرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وعلى الجانب الآخر سيرتدي فريق الأهلي بصفته الفريق صاحب الأرض القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي الحارس الطاقم السماوي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على موعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة.

