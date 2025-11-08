مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

حمزة علاء: نطمح للفوز على إنجلترا لتصدر المجموعة

كتب : مصراوي

12:19 م 08/11/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (3)
  • عرض 16 صورة
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (3)
  • عرض 16 صورة
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (2)
  • عرض 16 صورة
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (2)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر للناشئين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال حمزة عبدالكريم، لاعب منتخب مصر للناشئين، إنهم يطمحون للفوز على نظيرهم الإنجليزي لتصدر المجموعة.

موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين

ويلتقي منتخب مصر نظيره الإنجليزي عند 05:45 عصر يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة في ختام دور المجموعات بكأس العالم للناشئين.

وأضاف عبدالكريم في تصريحات لقناة الكأس القطرية، مساء أمس الجمعة:"التعادل أمام فنزويلا كان ثمينًا فالمباراة كانت صعبة جدًا".

وأتم لاعب المنتخب تصريحاته بالتشديد على رغبتهم في الفوز على إنجلترا:"طموحنا الفوز للتأهل إلى الدور التالي في صدارة مجموعتنا".

ترتيب منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب فنزويلا الوصيف ونقطة عن منتخب إنجلترا صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب هايتي الترتيب بدون نقاط.

اقرأ أيضًا:
ماذا يحدث حين تعادل الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري؟

"مفاجأة".. لاعب زد يكشف سبب تراجع مستوى زيزو مع الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للناشئين منتخب مصر ضد إنجلترا كأس العالم للناشئين موعد مباراة مصر وإنجلترا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
اضغط للتفاصيل- الإعدام شنقاً لقاتلة أطفال دلجا وزوجها بالمنيا
"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)