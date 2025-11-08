حمزة علاء: نطمح للفوز على إنجلترا لتصدر المجموعة

ماذا يحدث حين تعادل الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري؟

قال حمزة عبدالكريم، لاعب منتخب مصر للناشئين، إنهم يطمحون للفوز على نظيرهم الإنجليزي لتصدر المجموعة.

موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين

ويلتقي منتخب مصر نظيره الإنجليزي عند 05:45 عصر يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة في ختام دور المجموعات بكأس العالم للناشئين.

وأضاف عبدالكريم في تصريحات لقناة الكأس القطرية، مساء أمس الجمعة:"التعادل أمام فنزويلا كان ثمينًا فالمباراة كانت صعبة جدًا".

وأتم لاعب المنتخب تصريحاته بالتشديد على رغبتهم في الفوز على إنجلترا:"طموحنا الفوز للتأهل إلى الدور التالي في صدارة مجموعتنا".

ترتيب منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب فنزويلا الوصيف ونقطة عن منتخب إنجلترا صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب هايتي الترتيب بدون نقاط.

