أعلى راتب للاعب في النادي الأهلي

سحر وشعوذة وخناقات بالجملة.. 8 مواقف مثيرة للجدل في حياة مرتضى منصور

منذ مطلع الألفية.. أبرز 18 لاعبًا انضموا للزمالك ورحلوا في صمت

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم العربية وبالتحديد جماهير القلعة الحمراء، عن معلومات جديدة تخص نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سواء فيما يتعلق برواتبهم أو حياتهم الشخصية والاجتماعية.

وبحسب "ترانسفير ماركت" تصدر محمود حسن تريزيجيه قائمة الأعلى أجراً داخل القلعة الحمراء براتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو، فيما يأتي خلفه مباشرة زميله في المنتخب أحمد سيد زيزو براتب يقدَّر بنحو 4 ملايين يورو.

على الجانب الآخر، يحتل المغربي أشرف بن شرقي المركز الثالث بـ 3.5 مليون يورو سنوياً.

أما إمام عاشور فيحصل على 2 مليون يورو، في حين يتقاضى نجم خط الوسط التونسي محمد علي بن رمضان راتباً يبلغ 1.5 مليون يورو سنوياً.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة هامة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، وذلك على لقب كأس السوبر المصري، والمقرر له في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

اقرأ أيضًا:

فيديو 4 أهداف في ذاكرة الزملكاوية سجلها شيكابالا

مغامرة وسونار.. الزمالك يكشف موقف خوان بيزيرا من مباراة الأهلي



