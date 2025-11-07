يعتبر البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أغلى لاعب في قائمة الأبيض، بناءً على قيمته التسويقية، فرغم غيابه عن مواجهة نصف نهائي كأس السوبر المصري، إلا أنه ساهم في وجود الأبيض ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في البطولة.

ويتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في كأس السوبر، محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي، بـ5 ملايين يورو، يليه زيزو بـ3.5 مليون يورو، وفي المركز العاشر خوان بيزيرا بـ1.5 مليون يورو.

من هو أغلى لاعب في الزمالك؟

وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، يُعتبر خوان بيزيرا أغلى لاعب في صفوف الزمالك، يليه الثنائي نبيل عماد دونجا وعدي الدباغ، اللذان يتقاسمان المركز الثاني بمليون و200 ألف يورو، وفي المركز الثالث يأتي الفلسطيني عمر فرج بمليون يورو.

ويعد نادي الزمالك ثالث الأندية في الدوري المصري قيمة سوقية بـ 15.45 مليون يورو بعد الأهلي المتصدر بـ 38 مليون كقيمة سوقية وبيراميدز الذي يأتي وصيفًا بـ 22 مليون يورو.

