كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الامارات

0 3
17:15

كرواتيا

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

1 1
17:45

جنوب أفريقيا

الدوري الأوروبي

بازل

0 0
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 1
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

موعد مباراة الأهلي القادمة في نهائي كأس السوبر المصري

كتب : محمد عبد الهادي

07:09 م 06/11/2025
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (8) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (7) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (3) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (11) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (10) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (13) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (15) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (14) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (4) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (6) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (1) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (17) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (2) (1)

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حجز بطاقة التأهل رسميًا لنهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.

وتخطى الأهلي عقبة سيراميكا كليوباترا، بالفوز بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد هزاع بن زايد.

موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

من المقرر أن يلتقي الأهلي في نهائي السوبر المصري مع الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز التي ستقام مساء اليوم.

وتقام مباراة الأهلي والفريق المتأهل، يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، وتنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

الأهلي موعد مباراة الأهلي القادمة موعد مباراة الأهلي موعد نهائي كأس السوبر كأس السوبر المصري

