موعد مباراة الأهلي القادمة في نهائي كأس السوبر المصري

تعليق صادم من حسام غالي على هدف سيراميكا في الأهلي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حجز بطاقة التأهل رسميًا لنهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.

وتخطى الأهلي عقبة سيراميكا كليوباترا، بالفوز بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد هزاع بن زايد.

موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

من المقرر أن يلتقي الأهلي في نهائي السوبر المصري مع الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز التي ستقام مساء اليوم.

وتقام مباراة الأهلي والفريق المتأهل، يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، وتنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

