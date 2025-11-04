ملخص الشوط الأول لمنتخب مصر و هايتي بثلاثية في مونديال الناشئين

يخوض فريق فريق الأهلي مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن ينطلق المران في تمام السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، حيث يركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية لرفع جاهزية اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس الإثنين إلى فندق الإقامة بمدينة العين، وحصل الفريق على راحة عقب رحلة السفر، من القاهرة الي الإمارات.

ومن المقرر أن يعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة؛ لاستعراض أبرز ملامح المنافس وتحليل نقاط القوة والضعف، إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية وخطة اللعب المنتظرة للمباراة، بما يضمن جاهزية اللاعبين بالشكل الأمثل قبل المواجهة المرتقبة.

وكان توروب قد عقد عدة جلسات تنسيقية مع جهازه المعاون فور وصول البعثة إلى الإمارات، من أجل وضع البرنامج التحضيري النهائي والاستقرار على التفاصيل الفنية الخاصة بالمباراة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

