ملخص مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

"قرارات تحكيمية ومشادة".. ملخص شوط الزمالك وإنبي الأول في الدوري المصري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام نظيره إنبي، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الفوز الوحيد للفريق البترولي بتوقيع أحمد العجوز من ركلة جزاء، نفذها في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وبهذه النتيجة، يواصل الفارس الأبيض تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة متساوياً مع بيراميدز، فيما رفع إنبي رصيد إلى النقطة 30 في المركز السابع.

وكانت مباراة الزمالك وإنبي أقيمت اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكرمة المكرمة وذلك على أرضية استاد المقاولون العرب.

ويلعب الزمالك اللقاء بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.



في خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.



في خط الوسط: أحمد ربيع – أحمد فتوح – محمد السيد – عبد الله السعيد.



في خط الهجوم: ناصر منسي – خوان بيزيرا.

مجريات مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري:

الشوط الأول

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: تسديدة قوية من إنبي تمر بجوار المرمى

الدقيقة 5: ناصر منسي يطالب باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم يستكمل المباراة

الدقيقة 7: تمريرات بين لاعبي الزمالك وسط الملعب

الدقيقة 14: عرقلة وخطأ لصالح الفريق البترولي خارج منطقة الجزاء

الدقيقة 15: الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح إنبي

الدقيقة 18: أحمد العجوز يضيف الهدف الأول لإنبي من ركلة جزاء

الدقيقة 21: مشادة بين لاعبي إنبي والزمالك بعد تسديدة من بيزيرا على دكة بدلاء إنبي

الدقيقة 34: الحكم يحتسب ركلة جزاء ثانية لإنبي بعد عرقلة من محمد السيد

الدقيقة 35: كالوشا يهدر ركلة الجزاء الثانية لإنبي

الدقيقة 36: اعتراض من لاعبي إنبي على قرار الحكم بعدم احتساب هدف

الدقيقة 44: رأسية ناصر منسي تمر بجوار مرمي الفريق البترولي

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

نهاية الشوط الأول..

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48: الزمالك يهدر هدف التعادل بعد تسديدة بيزيرا داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 50: تمريرات بين لاعبي الزمالك في وسط الملعب

الدقيقة 58: ضغط من الزمالك لتسجيل هدف التعادل

الدقيقة 63: تسديدة خطيرة لإنبي من صبيحة تمر أعلى العارضة

الدقيقة 65: لاعبي إنبي يطالبون بركلة جزاء بعد سقوط حامد عبد الله

الدقيقة 68: إنبي يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني

الدقيقة 71: تسديدة خطيرة لإنب من عماد ميهوب تمر بجوار القائم

الدقيقة 78: فرصة جديدة لإنبي بعد تسديدة قوية من صلاح زايد

الدقيقة 85: فرصة خطيرة للزمالك بعد تسديدة عدي الدباغ داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 6 دقائق وقت بدل من الضائع

الدقيقة 91: تسديدة قوية من كهربا تمر بجوار المرمى

الدقيقة 96: الحكم يحتسب ركلة جزاء للزمالك بعد سقوط عبد الله السعيد

الدقيقة 98: حسام عبدالمجيد يهدر ركلة جزار الزمالك

نهاية المباراة

