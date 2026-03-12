بلوجر تدعي زواجها من محمد الشناوي بشكل سري

شهدت الساعات الماضية مفاجأة مدوية بإدعاء بلوجر زواجها بشكل سري من حارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي.

وكتبت فتاة تدعي رنا أحمد "بلوجر"، عبر حسابها على انستجرام: " أنا سكت فترة طويلة احترامًا لنفسي لكن كفاية لحد كده، مع اني كنت بشوف كومنتات سلبية وناس بتهاجمني قررت السكوت لثقتي الكبيرة ".

وتابعت: "اللي حصل بيني وبين محمد الشناوي كان مجرد تعارف أو كلام عادي، الموضوع وصل لارتباط وجواز بشكل رسمي وعمري ما صرحت بحاجة، على كل حاجة كانت على مسمع ومرأى أهلي وأهله، وأنا واثقة على الكلام ده لأني صادقة بما قال لي وأكدلي إنه مش هيقدر يعيش من غيري ولا هيسيبنى".

وتابعت: "بعد فترة الأمور اتغيرت وابتدي يحصل ضغط عليا علشان أفضل ساكتة وما اتكلمش، ولما قلت إني ممكن أتكلم الحقيقة قاموا هددوني على قضية تشهير".

واختتمت: "أنا محتفظة بكل الرسائل والفيديوهات من إنستجرام وواتساب اللي تثبت كلامي ده وهنزلها كلها، وأنا ما بقولش الكلام ده علشان أعمل مشاكل أو ألفت الانتباه، لكن علشان حقي ما يضيعش وأنا ضايعة في سكوت بعد كل اللي حصل".

