الداخلية البحرينية: نهيب بالمواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم

كتب : مصراوي

03:51 ص 12/03/2026

الداخلية البحرينية

وكالات

أهابت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الخميس، بالمواطنين والمقيمين في مناطق: "الحد وعراد وقلالي وسماهيج" البقاء في منازلهم، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت فجر الأربعاء، إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عديدة، طالبة من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن.

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية.

ووفقا للقيادة العامة، فإنه تم منذ بدء الهجوم الإيراني اعتراض وتدمير 106 صاروخا و 176 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

