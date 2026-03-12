أعلنت أجهزة وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط صانعة محتوى بمحافظة القليوبية، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع القيم المجتمعية، حيث رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المذكورة بنشر مقاطع على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة.

وعقب تقنين الإجراءات، وفق بيان للوزارة، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بهتيم بمحافظة القليوبية، وبحوزتها هاتفان محمول بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التصوير، وبمواجهتها اعترفت بنشر تلك المقاطع لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

أرباح مالية

وأوضحت المتهمة أمام رجال المباحث أن دافعها من وراء نشر مقاطع الرقص بملابس خادشة واستخدام ألفاظ خارجة هو الرغبة في جذب عدد أكبر من المتابعين لضمان تحقيق أرباح مالية سريعة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، معترفة بمسؤوليتها عن كافة الفيديوهات التي تضمنت سلوكاً مخلًا بالقيم، وسعيها وراء أرباح مالية عبر زيادة التفاعل على صفحاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.