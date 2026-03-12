مباريات الأمس
أول تعليق من كريم فؤاد بعد إصابته مع الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

01:12 ص 12/03/2026

كريم فؤاد

عبر كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه وإيمانه بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

تعليق كريم فؤاد بعد إصابته

كتب كريم فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾، الحمد لله على كل ابتلاء، ما زادني إلا صبرًا، وإيمانًا، وقوة.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾".

وتابع: "ما دام الله وضعك في اختبار، فده معناه إنك قادر تتجاوزه وإيماني بربنا أكبر, وظني في الله خير، وموقن أن وعده حق وعمري ما هبطل اسعى ورا حلمي.

واختتم كريم فؤاد: "لو كان مكسبي من الدنيا كلها هو حب الناس اللي شوفته في اليومين اللي فاتوا ودعائهم ليا في الأيام المباركة دي ، فأنا فعلًا أسعد إنسان في الدنيا".

كريم فؤاد الأهلي

