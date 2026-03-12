إعلان

بالمسيرات والقذائف.. حزب الله يستهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي وقاعدة مهمة

كتب : مصراوي

03:27 ص 12/03/2026 تعديل في 03:46 ص

اشتباكات حزب الله وإسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بسرب من المسيرات الانقضاضية، وتجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعية.

أوضح في بيان: "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:15 أمس الأربعاء 11/03/2026، قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية".

أكد أن العملية أسفرت عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة.

وأضاف في بيان أخر: "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 الخميس 12/03/2026، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعية".

وفي وقت سابق، أكد حزب الله اللبناني تنفيذ 24 عملية نوعية شملت عمليات التصدي لتحركات الجيش الإسرائيلي عند الحدود، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش والمستوطنات.

هذا ولا تزال الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تشهد تصعيدا عسكريا واسعا، مع إعلان "حزب الله" تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية، ردا على الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق لبنانية عدة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله وإسرائيل حزب الله إسرائيل قوات الاحتلال استهداف قاعدة عسكرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفاض ضغط الدم في رمضان.. 5 إشارات يرسلها جسمك
رمضان ستايل

انخفاض ضغط الدم في رمضان.. 5 إشارات يرسلها جسمك
"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
رياضة محلية

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
بينهم سيدة.. القبض على 4 بحرينيين لتخابرهم مع الحرس الثوري الإيراني
شئون عربية و دولية

بينهم سيدة.. القبض على 4 بحرينيين لتخابرهم مع الحرس الثوري الإيراني
فيديو رقص وألفاظ مخلة.. كواليس الإطاحة بصانعة محتوى في القليوبية
حوادث وقضايا

فيديو رقص وألفاظ مخلة.. كواليس الإطاحة بصانعة محتوى في القليوبية
ملابس خادشة وألفاظ مخلة.. تفاصيل ضبط صانعة محتوى بقسم باب شرق
حوادث وقضايا

ملابس خادشة وألفاظ مخلة.. تفاصيل ضبط صانعة محتوى بقسم باب شرق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان