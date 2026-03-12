

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بسرب من المسيرات الانقضاضية، وتجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعية.

أوضح في بيان: "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:15 أمس الأربعاء 11/03/2026، قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية".

أكد أن العملية أسفرت عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة.

وأضاف في بيان أخر: "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 الخميس 12/03/2026، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعية".

وفي وقت سابق، أكد حزب الله اللبناني تنفيذ 24 عملية نوعية شملت عمليات التصدي لتحركات الجيش الإسرائيلي عند الحدود، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش والمستوطنات.

هذا ولا تزال الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تشهد تصعيدا عسكريا واسعا، مع إعلان "حزب الله" تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية، ردا على الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق لبنانية عدة، وفقا لروسيا اليوم.