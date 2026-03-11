مباريات الأمس
جميع المباريات

بتدخل كهربا.. 10 صور توثق خناقة لاعبي الزمالك وإنبي

كتب : محمد عبد الهادي

11:03 م 11/03/2026
شهدت مباراة الزمالك وإنبي التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الـ 15 للدوري المصري خناقة بين لاعبي الفريقين.

أسباب خناقة لاعبي الزمالك وإنبي

في الدقيقة 20 من المباراة، حاول لاعب الزمالك خوان بيزيرا اللحاق بكرة سريعة في الجهة المقابلة لدكة بدلاء إنبي وعند هروب الكرة ومرورها خط التماس، قام اللاعب بتسديد الكرة التي ارتطمت في دكة بدلاء إنبي.

دكة بدلاء إنبي غضبت بسبب تسديدة اللاعب، قبل أن يتدخل حمزة الجمل مدرب الفريق بتهدئة الأجواء، إلا أن اللاعبين نشبت بينهم بعض المشادات وتدخل بعض اللاعبين من خارج التشكيل وحكام اللقاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي إنبي على الزمالك بعد تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب أحمد العجوز.

مباراة الزمالك وإنبي الزمالك إنبي الدوري المصري

