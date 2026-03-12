إعلان

بينهم سيدة.. القبض على 4 بحرينيين لتخابرهم مع الحرس الثوري الإيراني

كتب : مصراوي

03:53 ص 12/03/2026

وزارة الداخلية البحرينية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الخميس، القبض على 4 بحرينيين لقيامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الداخلية البحرينية، إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تمكنت من القبض على 4 أشخاص بحرينيين وتحديد خامس "هارب بالخارج" إثر قيامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.

ووفق الداخلية البحرينية، فإن التخابر مع الحرس الثوري تمّ من خلال عناصر إرهابية موجودة في إيران.

ونشرت الداخلية البحرينية أسماء الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم وهم حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين: "مرتضى حسين أوال 25 عاما، وأحمد عيسى الحايكي 34 عاما، وسارة عبدالنبي مرهون 36 عاما، وإلياس سلمان ميرزا 22 عاما، وعلي محمد حسن الشيخ 25 عاما- هارب بالخارج.

ودلّت التحريات أن المقبوض عليه الأول، قام وبناء على تكليف تنظيمي وبمساعدة من الآخرين، بالتقاط صور وإحداثيات للأماكن الحيوية والهامة في مملكة البحرين باستخدام معدات تصوير عالية الدقة وإرسالها عن طريق برامج مشفرة للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

كانت الداخلية البحرينية قد قالت في وقت سابق من فجر الخميس، على حسابها في "إكس": "العدوان الإيراني السافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق والجهات المختصة تباشر إجراءاتها"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية البحرينية البحرين التجسس الحرس الثوري الإيراني سيطرة الحرس الثوري الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدأت بكلام معسول وانتهت بفضيحة وحكم رادع.. كيف أوقع "شيطان بولاق" ضحاياه
حوادث وقضايا

بدأت بكلام معسول وانتهت بفضيحة وحكم رادع.. كيف أوقع "شيطان بولاق" ضحاياه
ملابس خادشة وألفاظ مخلة.. تفاصيل ضبط صانعة محتوى بقسم باب شرق
حوادث وقضايا

ملابس خادشة وألفاظ مخلة.. تفاصيل ضبط صانعة محتوى بقسم باب شرق
لفقدان الوزن.. تناول الفاكهة في هذا التوقيت
سفرة رمضان

لفقدان الوزن.. تناول الفاكهة في هذا التوقيت
"التموين" تكشف حقيقة أزمة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف
أخبار مصر

"التموين" تكشف حقيقة أزمة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف
فيديو رقص وألفاظ مخلة.. كواليس الإطاحة بصانعة محتوى في القليوبية
حوادث وقضايا

فيديو رقص وألفاظ مخلة.. كواليس الإطاحة بصانعة محتوى في القليوبية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان