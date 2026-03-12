بينهم سيدة.. القبض على 4 بحرينيين لتخابرهم مع الحرس الثوري الإيراني



وكالات

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الخميس، القبض على 4 بحرينيين لقيامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الداخلية البحرينية، إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تمكنت من القبض على 4 أشخاص بحرينيين وتحديد خامس "هارب بالخارج" إثر قيامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.

ووفق الداخلية البحرينية، فإن التخابر مع الحرس الثوري تمّ من خلال عناصر إرهابية موجودة في إيران.

ونشرت الداخلية البحرينية أسماء الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم وهم حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين: "مرتضى حسين أوال 25 عاما، وأحمد عيسى الحايكي 34 عاما، وسارة عبدالنبي مرهون 36 عاما، وإلياس سلمان ميرزا 22 عاما، وعلي محمد حسن الشيخ 25 عاما- هارب بالخارج.

ودلّت التحريات أن المقبوض عليه الأول، قام وبناء على تكليف تنظيمي وبمساعدة من الآخرين، بالتقاط صور وإحداثيات للأماكن الحيوية والهامة في مملكة البحرين باستخدام معدات تصوير عالية الدقة وإرسالها عن طريق برامج مشفرة للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

كانت الداخلية البحرينية قد قالت في وقت سابق من فجر الخميس، على حسابها في "إكس": "العدوان الإيراني السافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق والجهات المختصة تباشر إجراءاتها"، وفقا لسكاي نيوز.