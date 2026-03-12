مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

- -
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

ميتييلاند

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك

كتب : نهي خورشيد

12:51 ص 12/03/2026

الدوري المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره إنبي، بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد المقاولون العرب، والمؤجل من الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الفريق البترولي في تحقيق فوزاً ثميناً، بهدف أحمد العجوز من ركلة جزاء في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

ورغم الهزيمة من إنبي، واصل الفارس الأبيض تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز متساوياً مع بيراميدز في عدد النقاط.

ويعرض"مصراوي" في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك اليوم:

1. الزمالك – 43 نقطة
2. بيراميدز – 43 نقطة
3. الأهلي – 40 نقطة
4. سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة
5. المصري – 32 نقطة
6. سموحة – 31 نقطة
7. إنبي – 30 نقطة
8. زد – 29 نقطة
9. وادي دجلة – 29 نقطة
10. الجونة – 28 نقطة
11. البنك الأهلي – 26 نقطة
12. بتروجيت – 25 نقطة
13. فيوتشر – 23 نقطة
14. طلائع الجيش – 22 نقطة
15. الاتحاد السكندري – 20 نقطة
16. غزل المحلة – 19 نقطة
17. المقاولون العرب – 18 نقطة
18. حرس الحدود – 17 نقطة
19. كهرباء الإسماعيلية – 16 نقطة
20. فاركو – 15 نقطة
21. الإسماعيلي – 11 نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري إنبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"التموين" تكشف حقيقة أزمة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف
أخبار مصر

"التموين" تكشف حقيقة أزمة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف
"خرابة البيوت والانتهازية".. كيف ظهرت الحموات في دراما رمضان 2026؟
دراما و تليفزيون

"خرابة البيوت والانتهازية".. كيف ظهرت الحموات في دراما رمضان 2026؟
"تلاعب بالمواطن".. حسن الصادي: ما يحدث في السوق المصري ليس استثمارًا عقاريًا
اقتصاد

"تلاعب بالمواطن".. حسن الصادي: ما يحدث في السوق المصري ليس استثمارًا عقاريًا
"ترامب عارف طبعا".. توفيق عكاشة يوضح كيف استعدت أمريكا لأزمة النفط قبل
مصراوى TV

"ترامب عارف طبعا".. توفيق عكاشة يوضح كيف استعدت أمريكا لأزمة النفط قبل
انخفاض ضغط الدم في رمضان.. 5 إشارات يرسلها جسمك
رمضان ستايل

انخفاض ضغط الدم في رمضان.. 5 إشارات يرسلها جسمك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان