خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره إنبي، بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد المقاولون العرب، والمؤجل من الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الفريق البترولي في تحقيق فوزاً ثميناً، بهدف أحمد العجوز من ركلة جزاء في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

ورغم الهزيمة من إنبي، واصل الفارس الأبيض تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز متساوياً مع بيراميدز في عدد النقاط.

ويعرض"مصراوي" في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك اليوم:

1. الزمالك – 43 نقطة

2. بيراميدز – 43 نقطة

3. الأهلي – 40 نقطة

4. سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة

5. المصري – 32 نقطة

6. سموحة – 31 نقطة

7. إنبي – 30 نقطة

8. زد – 29 نقطة

9. وادي دجلة – 29 نقطة

10. الجونة – 28 نقطة

11. البنك الأهلي – 26 نقطة

12. بتروجيت – 25 نقطة

13. فيوتشر – 23 نقطة

14. طلائع الجيش – 22 نقطة

15. الاتحاد السكندري – 20 نقطة

16. غزل المحلة – 19 نقطة

17. المقاولون العرب – 18 نقطة

18. حرس الحدود – 17 نقطة

19. كهرباء الإسماعيلية – 16 نقطة

20. فاركو – 15 نقطة

21. الإسماعيلي – 11 نقطة