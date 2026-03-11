انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة الزمالك ونادي إنبي والمقام بينهما حالياً على ستاد المقاولون العرب.



بدأ إنبي المباراة بقوة، إذ شهدت الدقيقة 3 تسديدة قوية من علي محمود خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.



ورد الزمالك سريعا ًبطلب ركلة جزاء بعد سقوط ناصر منسي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 5، إلا أن الحكم لم يحتسب شيئاً.



وفي الدقيقة 12، كاد الزمالك أن يسجل عبر كرة عرضية من خوان بيزيرا داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد فتوح بتسديدة قوية لكنها ابتعدت عن المرمى.



وبعدها بـ4 دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنبي إثر عرقلة من محمد إبراهيم، نفذها أحمد العجوز في الدقيقة 18 لتسكن الكرة الشباك رغم لمسة الحارس مهدي سليمان.



شهدت الدقيقة 21 مشادة بين لاعبي الفريقين بعد تسديدة من بيزيرا على دكة بدلاء إنبي.



وبعد مرور عشر دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لإنبي في الدقيقة 34 بعد عرقلة من محمد السيد، لكن كالوشا أهدرها بعدما ارتطمت بالعارضة ولم تتخطى خط المرمى واحتج لاعبي الفريق البترولي على عدم احتساب الهدف في الدقيقة 36.



وقبل انتهاء الشوط الأول، نفذ الزمالك عرضية من ضربة حرة عن طريق عبد الله السعيد قابلها ناصر منسي برأسية من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى في الدقيقة 44.