ترامب: إيران تقترب من نقطة الهزيمة.. ووصلت تقريبا إلى نهاية المطاف



وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران على وشك الهزيمة، لكنه حذر من أن القوات الأمريكية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من شبه المستحيل إعادة بناء البلاد.



وقال ترامب لصحافيين في واشنطن: "لقد وصلوا تقريبا إلى نهاية المطاف".

وأضاف: "بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده".

وتابع: "دمرنا كل قوة إيران العسكرية ولدينا سيطرة كاملة على مجالها الجوي"، مشددا أن بلاده ستراقب المضائق عن كثب ونحن في وضع جيد للغاية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعرف "مكان الخلايا النائمة الإيرانية ونراقبهم جميعا".

كان ترامب قد قال في وقت سابق من الأربعاء في معرض حديثه ‌عن الحرب على إيران "لقد انتصرنا"، ‌لكنه ‌أكد أن الولايات المتحدة ستواصل ‌القتال حتى ‌إتمام ⁠المهمة.

وأوضح ترامب: "لا يحبذ أحد أن ⁠يعلن ‌النصر مبكرا. ⁠لقد انتصرنا... في الساعة ⁠الأولى، انتهى ⁠الأمر".

وأكد أن الولايات المتحدة لا تريد العودة كل عامين لشنّ حرب، مضيفا أن بلاده أغرقت 58 سفينة حربية إيرانية.

كانت القيادة الوسطى الأمريكية قد قالت: "إن النظام الإيراني يفقد قدراته الجوية يوما بعد يوم قوات الولايات المتحدة لا تدافع فقط ضد التهديدات الإيرانية، بل نحن نهدمها بطريقة منهجية"، وفقا لسكاي نيوز.