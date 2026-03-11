مباريات الأمس
"عودة ثنائي الوسط".. تشكيل الزمالك الرسمي أمام إنبي في الدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

08:42 م 11/03/2026
كشف معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة إنبي، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.


وتقام مباراة الزمالك وإنبي على ستاد المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.


التشكيل الأساسي للزمالك


وشهد تشكيل الزمالك مشاركة ثنائي الوسط محمد السيد وأحمد ربيع، بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.


جاء تشكيل الزمالك في المباراة على النحو التالي:


حراسة المرمى: مهدي سليمان.


خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.


خط الوسط: أحمد ربيع – أحمد فتوح – محمد السيد – عبد الله السعيد.


خط الهجوم: ناصر منسي – خوان بيزيرا.


بدلاء الزمالك


وضمت قائمة البدلاء كلًا من: محمد صبحي، السيد أسامة، بارون أوشينج، يوسف وائل الملقب بـ فرنسي، أحمد عبد الرحيم الشهير بـ"إيشو"، آدم كايد، شيكو بانزا، سيف الجزيري، وعدي الدباغ.

