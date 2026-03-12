

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن وزارة الطاقة ستبدأ الأسبوع المقبل في طرح 172 مليون برميل من النفط من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي للولايات المتحدة، بعد تفويض من الرئيس دونالد ترامب، بهدف تخفيف أسعار الغاز والنفط في ظل الحرب القائمة مع إيران.

وقال "رايت" في بيان: "ستستغرق عملية التسليم حوالي 120 يوماً وفقاً لمعدلات الصرف المخطط لها".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة، التي أعلنت الأربعاء عن تنسيق لإطلاق 400 مليون برميل من النفط على مستوى عالمي.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع محطة CBS، أن الاستفادة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تهدف إلى خفض أسعار الوقود، موضحًا: "سنقوم بذلك، ثم سنملؤه مرة أخرى، ولقد ملأته مرة، وسأملؤه مرة أخرى، ولكن في الوقت الحالي، سنخفضه قليلاً، وهذا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار".