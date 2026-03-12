مباريات الأمس
نجم الزمالك السابق: الخسارة من إنبي ليست نهاية الطريق.. وقادرين على العودة

كتب : نهي خورشيد

01:36 ص 12/03/2026

الزمالك وإنبي

أكد مصطفى إبراهيم لاعب الزمالك السابق أن خسارة الفريق أمام إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز لا تعني نهاية مشوار المنافسة.

وأوضح إبراهيم في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك قدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة ونجح في تحقيق نتائج مميزة رغم الضغوط والظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكداً أن الخسارة واردة لأي فريق كبير في بعض المباريات.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال تمكن من إدارة الفريق بصورة جيدة خلال المرحلة الماضية ونجح في فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق رغم التحديات المختلفة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة إنبي حتى يتمكن الزمالك من مواصلة مشواره القوي في مسابقة الدوري، معرباً عن ثقته في قدرة الفريق على العودة سريعاً إلى طريق الانتصارات.

مصطفى إبراهيم الزمالك الدوري المصري إنبي

