أكد مصطفى إبراهيم لاعب الزمالك السابق أن خسارة الفريق أمام إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز لا تعني نهاية مشوار المنافسة.

وأوضح إبراهيم في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك قدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة ونجح في تحقيق نتائج مميزة رغم الضغوط والظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكداً أن الخسارة واردة لأي فريق كبير في بعض المباريات.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال تمكن من إدارة الفريق بصورة جيدة خلال المرحلة الماضية ونجح في فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق رغم التحديات المختلفة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة إنبي حتى يتمكن الزمالك من مواصلة مشواره القوي في مسابقة الدوري، معرباً عن ثقته في قدرة الفريق على العودة سريعاً إلى طريق الانتصارات.