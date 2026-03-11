إعلان

ملابس خادشة وألفاظ مخلة.. تفاصيل ضبط صانعة محتوى بقسم باب شرق

كتب : عاطف مراد

07:26 م 11/03/2026

تفاصيل ضبط صانعة محتوى بقسم باب شرق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، اليوم الأربعاء، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها، حيث اعترفت بنشر تلك المقاطع لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

أرباح مالية

وبمواجهة المتهمة أمام جهات التحقيق، أقرّت بمسؤوليتها عن الفيديوهات المنشورة، مبررة لجوءها للرقص بملابس خادشة واستخدام ألفاظ مخلة برغبتها في تحقيق أرباح مالية سريعة عبر استقطاب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماية الآداب صانعة محتوى مقاطع خادشة ألفاظ مخلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
مدارس

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
من جراحة العمود الفقري لـ"الوفاة".. 3 شائعات طاردت هاني شاكر
دراما و تليفزيون

من جراحة العمود الفقري لـ"الوفاة".. 3 شائعات طاردت هاني شاكر
بعد طلب اللجوء.. لاعبة من منتخب إيران تقرر العودة إلى بلادها
مصراوي ستوري

بعد طلب اللجوء.. لاعبة من منتخب إيران تقرر العودة إلى بلادها
العوضي يوجه اعتذار للجمهور بسبب حلقات "علي كلاي"
دراما و تليفزيون

العوضي يوجه اعتذار للجمهور بسبب حلقات "علي كلاي"
وزير الرياضة الإيراني يثير الشكوك حول مشاركة بلاده في مونديال 2026
رياضة عربية وعالمية

وزير الرياضة الإيراني يثير الشكوك حول مشاركة بلاده في مونديال 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها