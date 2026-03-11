رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، اليوم الأربعاء، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها، حيث اعترفت بنشر تلك المقاطع لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

أرباح مالية

وبمواجهة المتهمة أمام جهات التحقيق، أقرّت بمسؤوليتها عن الفيديوهات المنشورة، مبررة لجوءها للرقص بملابس خادشة واستخدام ألفاظ مخلة برغبتها في تحقيق أرباح مالية سريعة عبر استقطاب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.