استهداف ناقلتي نفط قبالة سواحل العراق



وكالات

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية في بيان، أن ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم قبالة سواحل العراق كانتا ترفعان علمي مالطا وجزر مارشال، وأن إحداهما كانت تعمل لصالح الشركة.

جاء في البيان الصحفي لـ"SOMO": "الناقلة (SAFESEA VISHNU) التي ترفع علم جزر مارشال، كانت مستأجرة من قبل شركة سومو SOMO، أما الناقلة ZEFYROS التي ترفع علم مالطا فكانت تنقل حمولة لصالح شركة غاز البصرة العراقية، هذه الهجمات ستؤثر سلبا على أمن واقتصاد البلاد وتمثل تهديدا لسلامة الملاحة البحرية فيها".

وأكدت الشركة، أن الناقلتين تعرضتا للهجوم في "المياه الإقليمية العراقية".

ولم تقدم الشركة أي معلومات عن ناقلة ثالثة، كانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت بأنها تعرضت أيضا لأضرار نتيجة اصطدامها بزورق مفخخ.

وتأتي هذه الحوادث في سياق تصعيد عسكري وبحري غير مسبوق تشهده منطقة الخليج، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، والتي أعقبتها هجمات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت القواعد العسكرية في عدد من الدول العربية، وفقا لروسيا اليوم.