أكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض قدم مستوى جيداً خلال المباريات الأخيرة، رغم الهزيمة التي تعرض لها أمام إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح مرعي في تصريحات تلفزيونية أن المدير الفني معتمد جمال نجح في قيادة الفريق بصورة مميزة منذ توليه المسؤولية، لافتاً إلى أنه تمكن من تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية بفضل هدوئه وقدرته على التعامل مع المباريات واللاعبين بثبات.

وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك خلال اللقاء، أكد أنه كان يفضل أن يتولى عبد الله السعيد تنفيذها بدلاً من حسام عبد المجيد نظراً لما يمتلكه السعيد من خبرات كبيرة في تسديد ركلات الجزاء، خاصة في اللحظات التي تشهد ضغطاً كبيراً داخل المباريات.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الهزيمة أمام إنبي لا تعني انتهاء مشوار الفريق في المنافسة، مشدداً على أن الزمالك لا يزال في صدارة جدول ترتيب الدوريوقادر على العودة سريعاً ومواصلة الصراع على اللقب خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، أشار مرعي إلى أن قرار معتمد جمال باستبدال اللاعب محمد السيد خلال المباراة كان قراراً موفقاً، موضحاً أن الهدف منه كان الحفاظ على الحالة النفسية للاعب في ظل أجواء المباراة وضغوطها.