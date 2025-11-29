مباريات الأمس
إعلان

بعد فوز المصري.. ما هي فرص الزمالك بمجموعته في الكونفدرالية قبل مباراة كايزر تشيفز؟

كتب : مصطفى الجريتلي

12:42 م 29/11/2025
يحل فريق الزمالك عند الثالثة عصر اليوم السبت ضيفًا على نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

الزمالك كان قد استهل مشواره بدور المجموعات بالفوز بهدف نظيف على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، فيما خسر فريق كايزر تشيفز مباراته ضمن منافسات الجولة ذاتها بهدفين مقابل هدف على يد نظيره المصري.

جدول ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

الزمالك يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 3 نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط عن المصري المتصدر بـ 6 نقاط بعدما خاض مباراة الجولة الثانية وفاز بها على زيسكو يونايتد المتذيل للترتيب بفارق الأهداف عن كايزر تشيفز صاحب المركز الثاني.

ومع فوز المصري بمباراة الجولة الثانية أصبح الزمالك مطالبًا بالفوز أو على الأقل التعادل أمام كايزر تشيفز للحفاظ على فرصه بصورة قوية بالمجموعة.

الزمالك حال فوزه سيصل إلى النقطة 6 ويزاحم المصري على صدارة جدول ترتيب المجموعة وحال تعادله سيصل إلى النقطة 4 في المركز الثاني بجدول المجموعة بفارق 3 نقاط عن كايزر تشيفز صاحب المركز الثالث حينها.

الزمالك من المقرر له أن يلتقي في الجولة الثالثة والرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية نظيره المصري البورسعيدي لذا فالفوز أمام كايز تشيفز يحصن الزمالك بصورة نسبية حال تعثره أمام الفريق البورسعيدي وكذلك التعادل على حسب نتيجة مباراة الجولتين الثالثة والرابعة.

ولكن الخسارة ستجعل الزمالك في مزاحمة مع كايزر تشيفز وربما زيسكو حال تحقيقه الفوز في الجولة المقبلة فيما ستجعل المصري البورسعيدي في موقف أفضل للتأهل عن المجموعة التي يتأهل عنها الفريقين صاحبا المركزين الأول والثاني.

الزمالك كايزر تشيفز موعد مباراة الزمالك اليوم كايزر تشيفز والزمالك الكونفدرالية المصري البورسعيدي

