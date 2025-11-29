انطلقت مساء يوم أمس الجمعة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بإقامة 4 مباريات.

وشهد اليوم الأول من مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات عدة حقائق نستعرض ثلاثة منها خلال السطور التالية:

1) سلبية

انتهت مباراتين من أصل 4 بالتعادل السلبي حين استضاف فريق شبيبة القبائل الجزائري نظيره يانج أفريكانز التنزاني وحل فريق صنداونز الجنوب أفريقي على مولودية الجزائر.

2) استثناء مغربي قاتل

شهدت مباراة ثالثة نتيجة أخرى بخلاف التعادل السلبي ولكنها كانت تعادلاً بهدف لكل فريق حين حل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الجيش الملكي المغربي ولكن ما كان استثناءً هو تسجيل فريق نهضة بركان المغربي هدفين باللحظات الأخيرة من عمر مباراتهم أمام مستضيفهم ريفرز يونايتد النيجيري ليخطفوا نقاط المباراة الثلاثة.

الفوز جعل فريق نهضة بركان في صدارة مؤقتة لجدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق ثلاثة نقاط عن بيراميدز المتبقي له مباراة الجولة الثانية أمام نظيره باور ديناموز الزامبي صاحب المركز الثالث بدون رصيد بفارق الأهداف عن ريفرز يونايتد المتذيل للترتيب.

3) صاحب الأرض لا يفوز

لم يستطع أي فريق استضاف مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات حتى الآن من تحقيق الفوز إذ تعادل ثلاثة وهم: شبيبة القبائل تعادل سلبياً مع يانج أفريكانز، الجيش الملكي تعادل بهدف لمثله مع الأهلي، مولودية الجزائر تعادل سلبيًا مع صندوانز، فيما خسر ريفرز يونايتد بهدفين مقابل هدف أمام ضيفه نهضة بركان.

