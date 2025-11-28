مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

1 2
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

الخطيب يُكلف مستشاري الأهلي بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي

كتب : محمد القرش

02:55 م 28/11/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي (3)
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي (1)
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي (2)
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي مع منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    حبس رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    حبس رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    حبس رمضان صبحي (1)
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي بالسيجار_Easy-Resize.com
  • عرض 16 صورة
    إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المستشار القانوني للنادي بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي، نجم الفريق السابق، وذلك في إطار الإجراءات القانونية الجارية حاليًا والمتعلقة باللاعب.

أكد النادي الأهلي في بيان رسمي، أنه واستنادًا إلى مبادئه الثابتة المعتمدة على دعم أبنائه والوقوف بجانبهم، قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تكليف شادي البرقوقي، المستشار القانوني للأهلي، بالانضمام بعد التنسيق إلى فريق الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي، بوصفه أحد أبناء النادي، في إطار الإجراءات القانونية المتداولة حاليًا.

وأوضح البيان أن الأهلي سيُقدم كامل أشكال الدعم القانوني للاعب، بالتوازي مع عمل محاميه الخاص، كما كلّف الخطيب الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي للنادي، بتوفير المساندة القانونية في قضية المنشطات، بالتعاون والتنسيق مع الفريق القانوني الخاص برمضان صبحي.

ويُعدّ رمضان صبحي أحد أبناء الأهلي، إذ نشأ داخل قطاع الناشئين وتدرج في مراحله المختلفة حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول خلال موسم 2014/15.

وبعد ظهوره اللافت مع المارد الأحمر، خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي مع ستوك سيتي موسم 2016/17، ثم انتقل إلى هدرسفيلد تاون. وعاد اللاعب إلى الأهلي معارًا لفترة قصيرة، قبل أن يرحل نهائيًا إلى بيراميدز في موسم 2020/21.

اقرأ أيضًا:

"لن يكون الأخير".. قناة الأهلي تعلق على حبس وإيقاف رمضان صبحي

صواريخ تتسبب في جرح وجهه نجم الدوري الإنجليزي.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي محمود الخطيب الأهلي الأهلي ورمضان صبحي إيقاف رمضان صبحي اخبار رمضان صبحي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حريق ضخم يلتهم ستوديو مصر بالمريوطية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة
"لما جالي الدور عيطت".. بطلة "كارثة طبيعية" تتحدث لمصراوي عن كواليس المسلسل
بعد فيديو "استغاثة معلمة من طلاب".. تعليم الإسكندرية تُصدر بيانًا عاجلًا (صور)