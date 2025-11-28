الخطيب يُكلف مستشاري الأهلي بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي

ماذا ينتظر حارس الزمالك بعد تحويله للتحقيق؟.. المفاجأة في رغبته

قرر النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المستشار القانوني للنادي بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي، نجم الفريق السابق، وذلك في إطار الإجراءات القانونية الجارية حاليًا والمتعلقة باللاعب.

أكد النادي الأهلي في بيان رسمي، أنه واستنادًا إلى مبادئه الثابتة المعتمدة على دعم أبنائه والوقوف بجانبهم، قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تكليف شادي البرقوقي، المستشار القانوني للأهلي، بالانضمام بعد التنسيق إلى فريق الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي، بوصفه أحد أبناء النادي، في إطار الإجراءات القانونية المتداولة حاليًا.

وأوضح البيان أن الأهلي سيُقدم كامل أشكال الدعم القانوني للاعب، بالتوازي مع عمل محاميه الخاص، كما كلّف الخطيب الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي للنادي، بتوفير المساندة القانونية في قضية المنشطات، بالتعاون والتنسيق مع الفريق القانوني الخاص برمضان صبحي.

ويُعدّ رمضان صبحي أحد أبناء الأهلي، إذ نشأ داخل قطاع الناشئين وتدرج في مراحله المختلفة حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول خلال موسم 2014/15.

وبعد ظهوره اللافت مع المارد الأحمر، خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي مع ستوك سيتي موسم 2016/17، ثم انتقل إلى هدرسفيلد تاون. وعاد اللاعب إلى الأهلي معارًا لفترة قصيرة، قبل أن يرحل نهائيًا إلى بيراميدز في موسم 2020/21.

