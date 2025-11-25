مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

0 0
18:00

ليبيا

الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مارسيليا

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"الإدارة لم تدعمني".. خوسيه ريبيرو يكشف لأول مره أسباب رحيله عن الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

03:22 م 25/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبيرو
  • عرض 10 صورة
    ريبيرو
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبيرو (2)
  • عرض 10 صورة
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 3_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 6
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من تدريبات الفريق اليوم_7
  • عرض 10 صورة
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 3
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبيرو من تدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    ريبيرو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي السابق، في تصريحات مطوّلة، كواليس الفترة القصيرة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، موضحًا طبيعة المشروع الذي تعاقدت معه إدارة النادي لتنفيذه، وأسباب عدم استمراره رغم العقد الممتد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي.

وقال المدرب في تصريحات عبر قناة "supersport tv" مساء أمس الإثنين: "لم أحصل على الكثير من التفسيرات حول سبب إقالتي، كان المشروع بالنسبة لنا والتفويض الممنوح لنا هو تغيير الأمور في الفريق لمحاولة التحول نحو اتجاه حديث في نهج حديث لكرة القدم".

وتابع:" طلب مني أن أجعل الفريق أكثر هيمنة بكثير من الناحية الكروية، وليس فقط من ناحية النتائج وفي مثل هذه الأندية يكون الضغط كبيرًا للغاية من الإعلام ومن الجماهير، وأعتقد أنهم في تلك اللحظة لم يتمكنوا من إدارة الأمر".

وواصل ريبيرو:" الإدارة لم تتمكن من دعم الجهاز الفني ودعمي، ولم يكن لديهم الصبر الذي يحتاجه أي مشروع وعليك أن تتقبل ذلك، إنه جزء من اللعبة خاصة في مثل هذه الأندية".

وعن مدى تقبل لاعبوا الأهلي لفلسفته الجديدة، قال: "أعتقد ذلك، لا يمكنك أبدًا أن تقول 100%، لكنني أعتقد أن ردود فعل اللاعبين من اليوم الأول في التدريبات، وهي الأماكن التي يمكنك فيها الحصول على أقرب تفاعل مع اللاعب، كانت إيجابية دائمًا".

وعن سبب رغبة الأهلي في التعاقد معه، قال المدرب: "ربما خلال قيادتي لفريق أورلاندو وتفوقنا عليهم لعب دورًا، لأنني أعتقد أن أولادنا في ذلك اليوم قد تفوقوا عليهم بصراحة في أورلاندو في أول 45 دقيقة، وفي القاهرة أعتقد أننا أدرنا المباراة بشكل جيد جدًا في العديد من المراحل المختلفة، وكان ذلك، أعتقد، طريقة لجذب انتباههم".

اقرأ أيضًا:

بعد رحيله عن الأهلي.. خوسيه ريفيرو يتحدث عن مستقبله وتدريب منتخب جنوب إفريقيا

هل سيعود وسام أبو علي للأهلي؟.. رد حاسم من مسؤول القلعة الحمراء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريبيرو الأهلي أورلاندو بايرتس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية