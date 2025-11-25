كتب- محمد عبدالهادي:

كشف خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي السابق، في تصريحات مطوّلة، كواليس الفترة القصيرة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، موضحًا طبيعة المشروع الذي تعاقدت معه إدارة النادي لتنفيذه، وأسباب عدم استمراره رغم العقد الممتد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي.

وقال المدرب في تصريحات عبر قناة "supersport tv" مساء أمس الإثنين: "لم أحصل على الكثير من التفسيرات حول سبب إقالتي، كان المشروع بالنسبة لنا والتفويض الممنوح لنا هو تغيير الأمور في الفريق لمحاولة التحول نحو اتجاه حديث في نهج حديث لكرة القدم".

وتابع:" طلب مني أن أجعل الفريق أكثر هيمنة بكثير من الناحية الكروية، وليس فقط من ناحية النتائج وفي مثل هذه الأندية يكون الضغط كبيرًا للغاية من الإعلام ومن الجماهير، وأعتقد أنهم في تلك اللحظة لم يتمكنوا من إدارة الأمر".

وواصل ريبيرو:" الإدارة لم تتمكن من دعم الجهاز الفني ودعمي، ولم يكن لديهم الصبر الذي يحتاجه أي مشروع وعليك أن تتقبل ذلك، إنه جزء من اللعبة خاصة في مثل هذه الأندية".

وعن مدى تقبل لاعبوا الأهلي لفلسفته الجديدة، قال: "أعتقد ذلك، لا يمكنك أبدًا أن تقول 100%، لكنني أعتقد أن ردود فعل اللاعبين من اليوم الأول في التدريبات، وهي الأماكن التي يمكنك فيها الحصول على أقرب تفاعل مع اللاعب، كانت إيجابية دائمًا".

وعن سبب رغبة الأهلي في التعاقد معه، قال المدرب: "ربما خلال قيادتي لفريق أورلاندو وتفوقنا عليهم لعب دورًا، لأنني أعتقد أن أولادنا في ذلك اليوم قد تفوقوا عليهم بصراحة في أورلاندو في أول 45 دقيقة، وفي القاهرة أعتقد أننا أدرنا المباراة بشكل جيد جدًا في العديد من المراحل المختلفة، وكان ذلك، أعتقد، طريقة لجذب انتباههم".

