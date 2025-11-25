خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن موقف لاعب الزمالك من الاستمرار مع الفريق

أول تعليق من رئيس اتحاد كرة السلة بعد انسحاب الاتحاد أمام الأهلي

شهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في إياب نهائي بطولة دوري المرتبط، أحداث مؤسفة، عقب دخول لاعبي الفريقين في مشادات قوية عقب نهاية المباراة.

أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وبدأت الأمة عقب نهاية مباراة فريق مرتبط الأهلي تحت 18 عاما أمام فريق الاتحاد تحت 18 عاما أيضًا، التي فاز بها المارد الأحمر، بنتيجة 65-53 في المباراة التي أقيمت بصالة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.

وعقب نهاية المباراة، وخلال احتفال لاعبي فريق تحت 18 عاما بالأهلي بالفوز، قام أحد لاعبي فريق الاتحاد السكندري، بإلقاء الكرة بقوة في وجه لاعبي الأهلي أثناء الاحتفاء، للتشتعل الأجواء ويبدأ لاعبي الفريقين الشجار معا بالأيدي.

وأثرت هذه الأحداث على مباراة الفريقين معا على مستوى الفرق الأولى، حيث رفض نادي الاتحاد السكندري خوض مباراة الفريق الأول أمام الأهلي والتي كانت عقب مباراة الشباب مباشرة.

وبعد انتظار الحكم لمدة 20 دقيقة لدخول لاعبي الاتحاد لأرض الملعب لبدء المباراة، قرر الحكم احتساب الأهلي فائزا باللقاء، ليتم تتويجه بلقب دوري المرتبط.

أزمة مباراة الأهلي والزمالك في السلة عام 2019

وأعادت أزمة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، إلى الأذهان الأزمة التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك، في دور ال 16 ببطولة كأس مصر عام 2019، بعد حدوث شجار قوي بين لاعبي الفريقين آنذاك أيضًا.

وفي نوفمبر من عام 2019، عقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في دور ال 16 بكأس مصر آنذاك، التي انتهت لصالح الأحمر 92-80، وقع اشتباك قوي بين لاعبي الفريقين، بعد تمرير إيهاب أمين لاعب الأهلي الكرة بين قدمي لاعب الزمالك وهو ما اعتبره لاعبي الفارس الأبيض تقليل منهم، لتشتعل الأزمة بين الثنائي.

