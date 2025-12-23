قوات الحماية المدنية تُجري عمليات تبريد لحريق مخزن أخشاب بالمرج

كتب- محمد فتحي:

يعمل رجال الحماية المدنية على تبريد موقع حريق مخزن أخشاب بشارع كفر الباشا بحي المرج لمنع تجدد نشوب الحريق مرة أخرى.

ويتم في الوقت الحالي إجراء عمليات تتبع للأدخنة في المكان للحد من اشتعال النيران مرة أخرى.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق مخزن أخشاب بشارع كفر الباشا بحي المرج بعد الدفع بـ12 سيارة إطفاء وخزانين للمياه سعة 35 طن.

ونجح رجال الحماية المدنية في منع امتداد الحريق للمناطق المجاورة وسط تواجد قيادات أمنية بمحيط الحريق.

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بأحد مخازن الخشب تبلغ مساحته ما يقارب ٢٠٠٠م٢، بشارع كفر الباشا بحي المرج، امتد أثره لبعض العقارات المجاورة له دون إصابات أو وفيات.

على الفور انتقل محافظ القاهرة، والأجهزة التنفيذية، وقوات الحماية المدنية، ومسئولو الحي لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات القريبة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.