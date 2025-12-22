مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

0 0
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

0 0
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

زيكو وإيفرتون يقودان هجوم بيراميدز في مواجهة مسار بكأس مصر

كتب : مصراوي

03:48 م 22/12/2025

فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، التشكيل الرسمي لمواجهة مسار اليوم في بطولة كأس مصر.

ويستضيف بيراميدز نظيره مسار في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من البطولة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: طارق علاء – محمود مرعي – أحمد سامي – كريم حتفظ

خط الوسط: أحمد عاطف قطة – وليد الكرتي – محمد رضا بوبو – محمود زلاكة – إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: مصطفى زيكو

أما قائمة البدلاء فتضم: زياد هيثم – علي جبر – أسامة جلال – أحمد توفيق – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – دودو الجباس – يوسف أوباما.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق بيراميدز إيفرتون كأس مصر زيكو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة