زيكو وإيفرتون يقودان هجوم بيراميدز في مواجهة مسار بكأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، التشكيل الرسمي لمواجهة مسار اليوم في بطولة كأس مصر.

ويستضيف بيراميدز نظيره مسار في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من البطولة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: طارق علاء – محمود مرعي – أحمد سامي – كريم حتفظ

خط الوسط: أحمد عاطف قطة – وليد الكرتي – محمد رضا بوبو – محمود زلاكة – إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: مصطفى زيكو

أما قائمة البدلاء فتضم: زياد هيثم – علي جبر – أسامة جلال – أحمد توفيق – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – دودو الجباس – يوسف أوباما.