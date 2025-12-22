مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

مصر الأكثر تضررًا وفلسطين في الصدارة.. فيفا يعلن التصنيف الجديد

كتب : محمد خيري

02:28 م 22/12/2025
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تحديثه السنوي لتصنيف المنتخبات العالمية في نهاية عام 2025، متأثرًا بنتائج بطولة كأس العرب 2025. وجاء التصنيف الجديد ليبرز بعض المفاجآت، حيث تضرر منتخب مصر من نتائج البطولة، بينما كانت فلسطين من أبرز المستفيدين.

واعتمد فيفا في تحديثه الأخير على نتائج كأس العرب، واعتبر مبارياتها ودية خارج أجندة فيفا، وهو ما أثّر على توزيع النقاط والمراكز للعديد من المنتخبات العربية.

أبرز المستفيدين من كأس العرب في تصنيف فيفا

من حيث عدد النقاط المكتسبة:

فلسطين: 14.18 نقطة

الأردن: 11.27 نقطة

سوريا: 4.52 نقطة

من حيث التقدم في المراكز:

الأردن: تقدمت مركزين

فلسطين وسوريا والجزائر والسودان والبحرين: تقدمت كل منها مركزًا واحدًا

المنتخبات الأكثر تضررًا من كأس العرب

من حيث فقدان النقاط:

قطر: خسارة 6.64 نقطة

مصر: خسارة 5.5 نقطة

جزر القمر: خسارة 3.34 نقطة

من حيث تراجع المراكز:

قطر: تراجعت 3 مراكز

مصر واليمن والإمارات وجزر القمر وموريتانيا ولبنان وتونس: تأخرت كل منها مركزًا واحدًا

يظهر التصنيف الجديد التأثير المباشر لبطولات مثل كأس العرب على ترتيب المنتخبات العربية في التصنيف العالمي، ويعكس أهمية الأداء حتى في المباريات المصنفة ودية خارج أجندة فيفا.

ويظل منتخب مصر رابع أفضل منتخب إفريقي بعد السنغال، المغرب وتونس، وثالث أفضل منتخب عربي بعد تونس والمغرب

