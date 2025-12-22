"ظلم جسيم".. الغندور يستغيث برئيس الجمهورية بعد استبعاده دوليا

رفع الحكم الدولي المصري أحمد الغندور، استغاثة رسمية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد استبعاده من قبل لجنة الحكام، من القائمة الدولية للحكام، مؤكدًا أن القرار صدر دون أي مبرر مهني أو فني، وأن المبررات المتداولة حول "تجديد الدماء" أو "إتاحة الفرصة للشباب" لا تستند إلى معايير عادلة ولا تتوافق مع مستواه الفني أو جاهزيته البدنية أو اللوائح الدولية.

وقال الغندور، في نص الاستغاثة الموجه للرئيس، إنه قضى 22 عامًا في مجال التحكيم، منها 9 سنوات دوليًا، مثّل خلالها مصر في المحافل القارية والدولية، وشارك في أهم النهائيات المحلية والإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار خلال بيانه، إلى أنه سلك جميع الطرق الرسمية لتوضيح موقفه للجهات المختصة، لكنه لم يجد استجابة، مما ألحق به ظلمًا مهنيًا جسيمًا بعد سنوات من العطاء.

وأعلن الحكم الدولي أنه اتخذ قرارًا مؤلمًا بتعليق صافرته مؤقتًا، بعد أن أصبحت الظروف والضغوط الممارسة ضده سببًا مباشرًا في توقفه عن ممارسة التحكيم، حفاظًا على كرامته المهنية، مشيرًا إلى الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به وبأسرته.

وختم أحمد الغندور رسالته مؤكّدًا أن استغاثته ليست مجاملة أو استثناء، بل تأتي في إطار الحق والعدل وإنصاف كل من خدم الوطن بإخلاص، موضحًا أنه يضع أمره بين يدي عدالة الرئيس السيسي لاستعادة حقه المهني.