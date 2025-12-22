مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"ظلم جسيم".. الغندور يستغيث برئيس الجمهورية بعد استبعاده دوليا

كتب : محمد خيري

02:04 م 22/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أحمد الغندور (1) (1)
  • عرض 6 صورة
    أحمد الغندور (1)
  • عرض 6 صورة
    أحمد الغندور (1)
  • عرض 6 صورة
    الحكم أحمد الغندور
  • عرض 6 صورة
    أحمد الغندور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رفع الحكم الدولي المصري أحمد الغندور، استغاثة رسمية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد استبعاده من قبل لجنة الحكام، من القائمة الدولية للحكام، مؤكدًا أن القرار صدر دون أي مبرر مهني أو فني، وأن المبررات المتداولة حول "تجديد الدماء" أو "إتاحة الفرصة للشباب" لا تستند إلى معايير عادلة ولا تتوافق مع مستواه الفني أو جاهزيته البدنية أو اللوائح الدولية.

وقال الغندور، في نص الاستغاثة الموجه للرئيس، إنه قضى 22 عامًا في مجال التحكيم، منها 9 سنوات دوليًا، مثّل خلالها مصر في المحافل القارية والدولية، وشارك في أهم النهائيات المحلية والإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار خلال بيانه، إلى أنه سلك جميع الطرق الرسمية لتوضيح موقفه للجهات المختصة، لكنه لم يجد استجابة، مما ألحق به ظلمًا مهنيًا جسيمًا بعد سنوات من العطاء.

وأعلن الحكم الدولي أنه اتخذ قرارًا مؤلمًا بتعليق صافرته مؤقتًا، بعد أن أصبحت الظروف والضغوط الممارسة ضده سببًا مباشرًا في توقفه عن ممارسة التحكيم، حفاظًا على كرامته المهنية، مشيرًا إلى الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به وبأسرته.

وختم أحمد الغندور رسالته مؤكّدًا أن استغاثته ليست مجاملة أو استثناء، بل تأتي في إطار الحق والعدل وإنصاف كل من خدم الوطن بإخلاص، موضحًا أنه يضع أمره بين يدي عدالة الرئيس السيسي لاستعادة حقه المهني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الغندور الحكم أحمد الغندور رئيس الجمهورية أحمد الغندور لجنة الحكام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة