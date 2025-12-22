مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

الأهلي عطلها.. رومانو يفجر مفاجأة حول انضمام عبدالكريم لبرشلونة

كتب : محمد خيري

01:40 م 22/12/2025
يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه لحسم صفقة حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي الشاب، خلال الفترة الحالية، وذلك وفقًا لما أكدته تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن نادي برشلونة وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات من أجل ضم اللاعب.

وأشار رومانو، خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، إلى أن النادي الأهلي يعطل الأمور، ولم يمنح حتى الآن موافقته النهائية على إتمام الصفقة، موضحًا أن الخلاف المالي يمثل العقبة الرئيسية أمام إتمام الانتقال.

وأوضح أن إدارة برشلونة تعمل في الوقت الحالي على إيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، في محاولة لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة، في ظل القناعة الكبيرة بإمكانيات اللاعب ومستقبله الواعد.

وكان اسم حمزة عبد الكريم قد دخل دائرة اهتمامات النادي الكتالوني قبل أسابيع، عقب تألقه اللافت مع منتخب مصر تحت 17 عامًا خلال مشاركته في كأس العالم للناشئين، حيث لفت الأنظار بأدائه المميز.

حمزة عبد الكريم الأهلي برشلونة النادي الأهلي فابريزيو رومانو

